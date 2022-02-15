Metin Özülkü'den eşine 'Seninle Olmak Var Ya'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eda Özülkü-Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", "Sevgililer Günü" konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam sahne aldı.

Birkaç gün öncesinden biletleri tükenen konserlerinde 3 saat sahnede kalan sanatçılar, 90’ların en güzel aşk şarkılarını İstanbullularla hep bir ağızdan söyledi.

Sahnede Eda Özülkü’nün Sevgililer Günü'nü kutlayan Metin Özülkü, eşine “Seninle Olmak Var Ya” isimli şarkılarını söyledi.

Konserin ilerleyen saatlerinde sahnede Sibel Alaş’ın doğum gününü kutlayan ünlü isimler, geceyi “Kara Sevda” adlı şarkı ile noktaladı.

"Şimdi 90'lar", 23 Mart Çarşamba akşamı da konser verecek.

"ÇOCUK OLAN HER YERDE VARIZ"