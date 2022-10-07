TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA GİDEN SÜREÇ

Metin Feyzioğlu, 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanlık Seçimleri'ne aday oldu. Ardından 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

53 yaşındaki Metin Feyzioğlu 6 Ekim 2022 tarihi itibariyle Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Metin Feyzioğlu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.