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Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri, tiyatro oyunları...

Sosyal paylaşım platformu Twitter'ın gündeminde usta oyuncu Metin Akpınar var. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Film Festivali'nde hayatını konu alan belgeselle de gündeme gelen Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri, tiyatro oyunları...

24.12.2020 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri, tiyatro oyu

Metin Akpınar Twitter'da Trend Topic oldu. Zeki Alasya ile birlikte kurduklar Devekuşu Kabare'de oynadıkları oyunlarla ve Yeşilçam filmleriyle gönüllere kazınan Metin Akpınar'ın hayatı merak ediliyor. Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri, tiyatro oyunları...

METİN AKPINAR KİMDİR?

Metin Akpınar 2 Kasım 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Aksaray 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul),Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi’nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.

1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı.

İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçilmiştir.

Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.

İzmir'de KİPA ve sonra da Kent Hastanesi'ne ortak oldu.

2020 yılında Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli 39. İstanbul Film Festivalinin kapanışında gösterildi.

METİN AKPINAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın çocuğu yoktur. Dört kızkardeşi vardır.

METİN AKPINAR TİYATRO OYUNLARI

Ulvi Uraz Tiyatrosu:

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Devekuşu Kabare Tiyatrosu:

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Vatan Kurtaran Şaban
Astronot Niyazi
Ha Bu Diyar
Haneler
Keşanlı Ali Destanı
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Aşk Olsun
Deliler
Geceler
Yasaklar
Beyoğlu Beyoğlu
Reklamlar
Dün Bugün

METİN AKPINAR FİLMLERİ

FilmYılRol
Kafalar Karışık2018İsmet Dede
Eve Giden Yol 19142006Reşat Ağa
Kısık Ateşte 15 Dakika2006Resul
Amerikalılar Karadeniz'de 22006Muhtar Salih
Döngel Karhanesi2005Bertan
Çat Kapı (Hüsnü)2005Husnu
Eğreti Gelin2004Tavid
Lorkestra2002Rahmi
Rus Gelin2002Damat Adayı
Abuzer Kadayıf2000Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan
Baykuşların Saltanatı2000Ahmet
Güle Güle1999Galip
Propaganda1999Rahim
Yerim Seni1998Mehmet
Biz Bize Benzeriz1992Metin
Namus Düşmanı1986Ali
Patron Duymasın1985Metin
Yanlış Numara1985Erol
Davetsiz Misafir1983Rüstem/Halim
Dönme Dolap1983Metin
Baş Belası1982Metin
Şaka Yapma1981
Vay Başımıza Gelenler1979Metin
Köşe Kapmaca1979Halis
Petrol Kralları1978Metin
Cafer'in Çilesi1978Refik
Sivri Akıllılar1977
Aslan Bacanak1977Halim
Hasip İle Nasip1976Hasip
Her Gönülde Bir Aslan Yatar1976Danyal
Nereye Bakıyor Bu Adamlar1976Metin
Güler Misin Ağlar Mısın1975Metin
Nereden Çıktı Bu Velet1975Metin
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin1975Metin
Hasret1974
Mirasyediler1974Metin
Mavi Boncuk1974Süleyman
Köyden İndim Şehire1974Hayret
Salak Milyoner1974Hayret
Oh Olsun1973Doktor Metin
Canım Kardeşim1973Kancı Mehmet
Yalancı Yarim1973Mahmut
Tatlı Dillim1972Metin
Deliler

METİN AKPINAR DİZİLERİ

DiziYılRol
Aşk Laftan Anlamaz2016Haşmet Dede
Aşkın Halleri2012Sabri
Papatyam2009-2011Kasap Necati
Çat Kapı2005Ev Sahibi Hüsnü
Yerim Seni1998Şahin
Hastane1993Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe

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