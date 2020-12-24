Metin Akpınar Twitter'da Trend Topic oldu. Zeki Alasya ile birlikte kurduklar Devekuşu Kabare'de oynadıkları oyunlarla ve Yeşilçam filmleriyle gönüllere kazınan Metin Akpınar'ın hayatı merak ediliyor. Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri, tiyatro oyunları...
METİN AKPINAR KİMDİR?
Metin Akpınar 2 Kasım 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
Aksaray 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul),Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi’nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.
1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı.
İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçilmiştir.
Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.
İzmir'de KİPA ve sonra da Kent Hastanesi'ne ortak oldu.
2020 yılında Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli 39. İstanbul Film Festivalinin kapanışında gösterildi.
METİN AKPINAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?
Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın çocuğu yoktur. Dört kızkardeşi vardır.
METİN AKPINAR TİYATRO OYUNLARI
Ulvi Uraz Tiyatrosu:
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Devekuşu Kabare Tiyatrosu:
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Vatan Kurtaran Şaban
Astronot Niyazi
Ha Bu Diyar
Haneler
Keşanlı Ali Destanı
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Aşk Olsun
Deliler
Geceler
Yasaklar
Beyoğlu Beyoğlu
Reklamlar
Dün Bugün
METİN AKPINAR FİLMLERİ
|Film
|Yıl
|Rol
|Kafalar Karışık
|2018
|İsmet Dede
|Eve Giden Yol 1914
|2006
|Reşat Ağa
|Kısık Ateşte 15 Dakika
|2006
|Resul
|Amerikalılar Karadeniz'de 2
|2006
|Muhtar Salih
|Döngel Karhanesi
|2005
|Bertan
|Çat Kapı (Hüsnü)
|2005
|Husnu
|Eğreti Gelin
|2004
|Tavid
|Lorkestra
|2002
|Rahmi
|Rus Gelin
|2002
|Damat Adayı
|Abuzer Kadayıf
|2000
|Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan
|Baykuşların Saltanatı
|2000
|Ahmet
|Güle Güle
|1999
|Galip
|Propaganda
|1999
|Rahim
|Yerim Seni
|1998
|Mehmet
|Biz Bize Benzeriz
|1992
|Metin
|Namus Düşmanı
|1986
|Ali
|Patron Duymasın
|1985
|Metin
|Yanlış Numara
|1985
|Erol
|Davetsiz Misafir
|1983
|Rüstem/Halim
|Dönme Dolap
|1983
|Metin
|Baş Belası
|1982
|Metin
|Şaka Yapma
|1981
|Vay Başımıza Gelenler
|1979
|Metin
|Köşe Kapmaca
|1979
|Halis
|Petrol Kralları
|1978
|Metin
|Cafer'in Çilesi
|1978
|Refik
|Sivri Akıllılar
|1977
|Aslan Bacanak
|1977
|Halim
|Hasip İle Nasip
|1976
|Hasip
|Her Gönülde Bir Aslan Yatar
|1976
|Danyal
|Nereye Bakıyor Bu Adamlar
|1976
|Metin
|Güler Misin Ağlar Mısın
|1975
|Metin
|Nereden Çıktı Bu Velet
|1975
|Metin
|Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
|1975
|Metin
|Hasret
|1974
|Mirasyediler
|1974
|Metin
|Mavi Boncuk
|1974
|Süleyman
|Köyden İndim Şehire
|1974
|Hayret
|Salak Milyoner
|1974
|Hayret
|Oh Olsun
|1973
|Doktor Metin
|Canım Kardeşim
|1973
|Kancı Mehmet
|Yalancı Yarim
|1973
|Mahmut
|Tatlı Dillim
|1972
|Metin
|Deliler
METİN AKPINAR DİZİLERİ
|Dizi
|Yıl
|Rol
|Aşk Laftan Anlamaz
|2016
|Haşmet Dede
|Aşkın Halleri
|2012
|Sabri
|Papatyam
|2009-2011
|Kasap Necati
|Çat Kapı
|2005
|Ev Sahibi Hüsnü
|Yerim Seni
|1998
|Şahin
|Hastane
|1993
|Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!