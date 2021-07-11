AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF GELDİ

İkiliden Cansu Akın, önceki gün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Akın, Akdülger ile el ele çekilen bu karesini yayınladı. Ünlü oyuncu da sevgilisinin fotoğrafına kalp emojisiyle karşılık verdi.