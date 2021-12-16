Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı