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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul Hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul için şiddetli rüzgar ve yağmur uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da hava durumunu paylaştı. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul Hava durumu 5 günlük...

14.10.2020 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul Hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölgemizin parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
14 Ekim Çarşamba17246179277,928,114,121,3
15 Ekim Perşembe17246684117,129,61421
16 Ekim Cuma16245788176,230,513,921,1
17 Ekim Cumartesi18245790187,728,113,920
18 Ekim Pazar16207093225,828,413,820

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