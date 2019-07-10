Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Peki İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? İşte 10 - 14 Temmuz Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU