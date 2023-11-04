METEOROLOJİ SAAT VERDİ | 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak! Hafta sonu hava nasıl olacak? - Son dakika hava durumu

METEOROLOJİ SAAT VERDİ | 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak! Hafta sonu hava nasıl olacak? - Son dakika hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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8 KENT İÇİN "SARI", 4 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Çanakkale için "turuncu", İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın için "sarı" alarm uyarısında bulundu.

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MARMARA'DA BU SAATLERE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yağışların 18.00-23.59 arasında kuvvetli olacağı bildirildi.

BATIDA BU SAATLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Bu gece saat: 23.59 ile yarın saat: 12.00'ye kadar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ege'de rüzgarın günün ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 24, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İZMİR: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 25, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu.

DENİZLİ: 30, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 28, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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HATAY: 27, Parçalı bulutlu.

ISPARTA: 22, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu.

KAYSERİ: 24, Parçalı bulutlu.

KONYA: 25, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu.

BOLU: 24, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 24, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu.

RİZE: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

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MALATYA: 19, Parçalı bulutlu.

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 22, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 25, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu.

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