Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı kapladı. Öte yandan Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü
Kars'ta, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu.
"SARIKAMIŞ SOĞUKLARI BAŞLAMIŞ"
AA'da yer alan habere göre küçük su birikintilerinin buzla kaplandığı Sarıkamış'ta, aracının camını temizleyen Veysel Çağay, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde kalktık eksi 3 derece, Sarıkamış’ın soğukları başlamıştır artık" dedi.
DAĞLAR BEYAZ ELBİSESİNİ GİYDİ
Bu arada Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü.