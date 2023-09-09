HAVA DURUMU 9 EYLÜL| Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!

HAVA DURUMU 9 EYLÜL| Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rize ve Artvin'de bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışın etkili olacağı ve metrekareye 100 kg yağış bırakacağı öğrenildi. REKLAM

5 KENTE SARI, 2 İL İÇİN TURUNCU UYARI Meteoroloji; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin için "sarı", Rize ve Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulundu.

SICAKLIK 4-7 DERECE DÜŞECEK Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, yarından itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 15 Eylül Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINAYA DİKKAT Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: REKLAM ANKARA: 28, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu. İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu. BURSA: 29 Parçalı bulutlu. KOCAELİ: 27, Parçalı bulutlu. EDİRNE: 29, Parçalı bulutlu. .png A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DENİZLİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MUĞLA: 33, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ADANA: 34, Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA: 31, Parçalı bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. .png REKLAM HATAY: 33, Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. MERSİN: 33, Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu. SİVAS: 26, Parçalı ve az bulutlu. .png BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KASTAMONU: 27, Parçalı bulutlu. SİNOP: 25, Parçalı bulutlu. ZONGULDAK: 22, Parçalı bulutlu. SAMSUN: 24, Parçalı bulutlu. TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. .png REKLAM KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MALATYA: 31, Az bulutlu. VAN: 27, Az bulutlu. DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık. GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık. SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık. ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık. Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı! Haberi Görüntüle