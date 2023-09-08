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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

CUMARTESİ KUVVETLİ SAĞANAK Yağışın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE TAŞKINA KARŞI DİKKAT UYARISI REKLAM Pazar günü öğle saatlerinden sonra (14.00) etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKDENİZ'DE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT Öte yandan cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında da bulunuldu.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA AA'da yer alan habere göre ayrıca, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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