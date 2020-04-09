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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu(Ardahan hariç),Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı