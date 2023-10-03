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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR| Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 3 Ekim hava durumu

        Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 07:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 07:43
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        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 20°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 23°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 23°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        YEREL KUVVETLİ SAĞANAK

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #yağmur
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