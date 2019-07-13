13 TEMMUZ 2019
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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul'da yarın hava nasıl? İstanbul hava durumu 5 günlük

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da yarın hava durumu için son dakika uyarısı yaptı. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

13.07.2019 - 15:57 | Güncelleme: Gündem
Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde, öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
14 Temmuz Pazar142916841810,735,216,130
15 Temmuz Pazartesi15263593209,435,416,130,5
16 Temmuz Salı16283076101036,816,430,4
17 Temmuz Çarşamba172825641912,83716,329,8
18 Temmuz Perşembe18263887161238,516,130,1

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