Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde, öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU