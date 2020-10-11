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Meteoroloji açıkladı! Türkiye güneşli, sıcaklık normal üstü

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun ve Ordu çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken, ülkenin diğer bölgeleri az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor

11.10.2020 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye güneşli, sıcaklık normal üstü - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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