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Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

08.11.2021 - 07:13 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
Sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden, ülkemizin doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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