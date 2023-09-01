Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 07:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 31°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 30°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #yağmur
        #sıcak hava
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Habertürk Anasayfa