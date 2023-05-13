Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu SAKARYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu İZMİR 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu MUĞLA 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ADANA 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı K.MARAŞ 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. IĞDIR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLERDE HAVA Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabahtan itibaren 6, öğleden sonra doğusu 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabaha kadar 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah 2,5 m, Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi sabaha kadar 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.