Sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı

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Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BODRUM'DA SÜRÜKLENEN KATAMARAN İŞLETMELERE ÇARPTI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İSTANBUL’DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı