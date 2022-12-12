Antalya Kumluca'da sel felaketi

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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, özellikle akşam saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle apartmanların giriş katlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı.

POLİS EKİPLERİ 2 KİŞİYİ KURTARDI Fotoğraf: İHA Yüksekalan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında su baskını meydana geldi. Evde mahsur kalan engelli 49 yaşındaki Yeter Gezer ile annesi, polis ekiplerince dışarıya çıkarılarak, akrabalarının evine götürüldü. Ayrıca yağışın etkili olduğu saatlerde bazı kavşaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğe kapanan yollardaki araçlar, çekici ile taşındı. Polis ekipleri de su birikintisinin olduğu kavşaklarda sürücüleri sık sık uyardı. Yollardaki tıkanan rögarların kapakları da itfaiye ekiplerince açıldı.

KUMLUCA İLÇESİNDE SEL FELAKETİ Fotoğraf: DHA Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. AA'nın haberine göre; ilçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Fotoğraf: İHA Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KÖLEOĞLU, VATANDAŞLARI UYARDI Fotoğraf: İHA Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

KUMLUCA VE FİNİKE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ Fotoğraf: DHA İHA'nın haberine göre; Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.