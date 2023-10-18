Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat! - 18 Ekim MGM hava durumu raporuna göre bugün hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat! - 18 Ekim MGM hava durumu raporuna göre bugün hava nasıl olacak?

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 16° Ankara Yağmurlu 14° İzmir Yağmurlu 22° Antalya Parçalı Bulutlu 25° Trabzon Yağmurlu 17° Bursa Yağmurlu 13° Adana Yağmurlu 26° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 23° Gaziantep Kısmen Güneşli 23° Ağrı Kısmen Güneşli 14° Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.