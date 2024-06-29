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        Meteoroloji'den fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2024 - 23:48 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:52
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        Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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        Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir genelinde beklenen kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönebileceği yönünde uyarıda bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, kent genelinde 29 Haziran, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğini de bildirdi. Ayrıca, yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. (DHA)

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        ANKARA'DA AĞAÇ, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde söğüt ağacı, rüzgarda yıkılarak park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Alınan bilgiye göre olay, Şehit Cemalettin Koçak Sokağı 1048. Cadde'de meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yıkılan söğüt ağacı, park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        AYDIN'A FIRTINA UYARISI

        Meteorolojiden Aydın il genelinde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Aydın il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya dikkat. Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 30.06.2024 Pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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