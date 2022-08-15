Meteoroloji'den 17 kent için uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli, Antalya, Isparta, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 31, Az bulutlu.
ADANA: 34, Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 34, Parçalı ve az bulutlu.
SİVAS: 35, Parçalı bulutlu.
BOLU: 26, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU: 30, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ARTVİN: 33, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu.
KARS: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu.
VAN: 30, Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık.
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