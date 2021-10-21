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Meteoroloji'den açıklama! Türkiye'nin tamamı güneşli

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak.

21.10.2021 - 07:18 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den açıklama! Türkiye'nin tamamı güneşli - Hava Durumu
Türkiye güneşli bir gün geçirecek
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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