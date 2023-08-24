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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji açıkladı! Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava

        Meteoroloji açıkladı! Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 07:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 07:18
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        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
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        Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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