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        Haberler Gündem 3. Sayfa Metehan acısı! Abisinin okul servisinin altında kaldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Metehan acısı! Abisinin okul servisinin altında kaldı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Olayda abisinin okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:46
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        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
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        Gaziosmanpaşa'da 12 yaşındaki ağabeyi U. Kirazlı'yı servisten almak üzere dedesiyle birlikte yola inen 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, kardeşinin içinden indiği servis minibüsünün hareket etmesiyle birlikte aracın altında kaldı.

        Servis minibüsü ile hastaneye kaldırılan Metehan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metehan'ın cenazesi Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dede Recep Kirazlı, 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'yı kreşten aldı. Diğer torunu olan U. Kirazlı'yı da okul dönüşü servisten aldığı sırada beklemesini söylediği torunu Metehan Kirazlı, aracın durduğu yola çıktı. Servis minibüsünün hemen önünde ayakkabılarını bağlamak üzere oturan Metehan, servis şoförü tarafından fark edilmedi. Aracın hareket etmesiyle birlikte altında kalarak ağır ağır yaralandı.

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        Servis minibüsü ile Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün sokakta durduğu, o anda aracın önünden geçen Metehan Kirazlı'nın ise yolda durarak ayakkabısına eğildiği ve oturduğu görüldü. Daha sonra hareket eden servis minibüsü, Metehan Kirazlı'nın üzerinden geçti. Kazayı fark eden şoför, araçtan inerek yardıma koştu.

        GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

        Hayatını kaybeden Metehan Kirazlı'nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Metehan, Mevlana Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

        "HER ŞEY ANLIK OLDU"

        Kaza anını anlatan dede Recep Kirazlı, "Ben onu kreşten aldım. Ağabeyi okuldan servisle geliyor, gelmesine de 5 dakika vardı. Dedi ki, 'Kapıda oyalanalım.' Geçti şu karşı tarafta mermer var, onun üzerinde oturuyordu. Hatta oradan kayıyordu. Servis de geldi, şu boş alana, arazinin sandalyelerin şu anki olduğu yere geldi. Göz hizasından ben onu görüyordum. Servis geldi, durdu. Ben o arada çocuğu servisten aldım, hostes verdi bana. Dedim ki, sen oğlum, içeriye git. Binanın kapısına doğru yanaştırdım. Bir baktım, servis gitmiş, hareket etmiş. Zaten her şey anlık oldu. Çocuk ön tekerlek ve arka tekerleğin altında kaldı" dedi.

        "HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN KUCAĞIMDA GİDİP GELİYORDU"

        Kazadan sonra torununun hala yaşadığını söyleyen dede Kirazlı, “Sonrasında ben bağırmaya başlayınca şoför durdu. Çocuğu kucağıma aldım. Yaşıyordu. Ambulansı aradı komşular. Ambulans biraz gecikir gibi olunca, şoför hemen dedi ki; 'Ben sizi götüreyim.' Olaya dahil olan şoför götürdü hastaneye. Olayın hepsi bu kadar. Hastaneye çocuğu canlı teslim ettim, orada müdahale edildi. Zaten çocuğu gördüğümde dedim ki, iki teker üzerinden geçti, mutlaka içeride bir hasar vardır. Arabada kucağımda giderken; yani bayılma ya da uyku hali gibiydi. Ama hastaneye canlı teslim ettim. Sonra dediler ki, 'Biraz iyiye gidiyor, nefesi düzeldi.' Ama 15 dakika sonra her şey tersine dönmeye başladı. 'Entübe ettik, kalp masajı yapıyoruz' dediler. En sonunda dediler ki, 'Beyin kanaması da geçirdi. Başınız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

        Şoförün gözaltına alınma sürecini de anlatan Recep Kirazlı, “Zaten burada olay olunca hastanede güvenlik vardı, polisler vardı. Polisler hemen geldi, onu aldılar, götürdüler. Ama servis şoförü bir 30-40 dakika bizimle kaldı. Ondan sonra savcı gelince götürdüler" dedi.

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        #haberler
        #Metehan Kirazlı
        #Son dakika haberler
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