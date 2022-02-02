Özellikle Facebook'un bu alana yönelmesinin ardından metaverse son ayların en çok konuşulan konusu oldu.

Yaratılan sanal evrenlerdeki araziler milyon dolarları aşan değerlerde alıcı bulmaya başladı. Metaverse odaklı analiz firması MetaMetric Solutions'un son yayımladığı rapora göre metaverseteki 4 büyük platformda 2021 yılında 501 milyon dolarlık arazi satışı gerçekleşti. Raporda bu yıl satışların 1 milyar doları bulmasının beklendiği ifade edildi.

MetaMetric verilerine göre 28 Ekim'de Facebook'un bu alana odaklanacağını açıklamasının ardından kasım ayında metaverse arazi satışları bir önceki aya göre 9 kat artarak 133 milyon dolara ulaştı.

DÖRT BÜYÜK OYUNCU VAR

Metaverse yatırım ve analiz firması Republic Realm'in yayımladığı rapora göre ise metaverse arazisi satılan platformların sayısı her geçen gün artsa da 2021'de satışlar ağırlıklı olarak Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium platformlarında gerçekleşti. Sandbox'un satışlardaki payı yüzde 62 oldu.

Bugüne kadar bir metaverse arazisine verilen en yüksek meblağ 4.3 milyon dolar oldu. Söz konusu satın alma Atari firması tarafından Sandbox'ta yapıldı.

Metaverse çok konuşulsa da Republic Realm verilerine göre 4 büyük platformdaki arazi sahiplerinin sayısı sadece 24.598 oldu.

2021'de arazi sahibi sayısı 2020'ye göre yüzde 1132 yükseldi: