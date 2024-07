Metallica grubu 33 yıl önce çıkardığı albümle rekor kırdı

REKLAM advertisement1

Dünyaca ünlü metal müzik grubu Metallica, 1991'de çıkan albümüyle yıllar sonra bir rekora imza attı.

'The Black Album' adlı çalışma, 33 yıl sonra Billboard 200 listesinde 750 hafta kalmayı başaran tarihteki dördüncü albüm oldu. Ünlü heavy metal grubunun kendi adını taşıyan, ama daha çok 'The Black Album' olarak bilinen beşinci stüdyo albümü, Pink Floyd'un büyük beğeni toplayan efsanevi albümü 'The Dark Side Of The Moon'un izinden gitti. Pink Floyd'un albümü, Billboard 200 listesinde 990 hafta kalmayı başarmıştı.

Billboard 200'de 843 hafta geçiren Bob Marley'in 'Legend' albümü ve 813 hafta listede kalmayı başaran Journey grubunun 'Greatest Hits' albümü de bu başarıya ulaşan diğer tek albümler olarak sıralanıyor. Metallica'nın listede toplam 750 hafta geçirdiği ve Billboard 200 listesinde bu hafta 178'inci sırada olduğu haberi, Billboard'un X hesabından duyuruldu.

Metallica'nın 'The Black Album' adlı çalışmasında unutulmaz beş şarkı olarak 'Enter Sandman', 'The Unforgiven', 'Nothing Else Matters', 'Wherever I May Roam' ve 'Sad But True' yer alıyor.