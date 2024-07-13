Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meta, Trump'ın askıya alınan hesaplarında kısıtlamaları kaldırdı | Dış Haberler

        Meta, Trump'ın askıya alınan hesaplarında kısıtlamaları kaldırdı

        Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta eski Başkan Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meta'dan 'Trump' kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Donald Trump'ın 2021 yılındaki Kongre Baskını olayının ardından 'şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle askıya alınan Facebook ve Instagram hesapları tekrar aktive edildi.

        Şirket, kararın Trump'ın Başkan Joe Biden ile eşit konumda yarışmasını sağlamak için alındığını söyledi.

        Meta'dan yapılan açıklamada, "Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının Başkan adaylarını aynı temelde dinleyebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sonuç olarak, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak eski Başkan Trump artık askıya alma cezalarına tabi olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Trump'ın hem Facebook hem de Instagram'daki hesapları, 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını'nın ardından askıya alınmıştı.

        Trump, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'ten de uzaklaştırılmasının ardından 2022 yılında kendi sosyal medya sitesi Truth Social'ı kurmuştu.

        Trump, "Taliban Twitter'da büyük bir varlık gösterebilirken, en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Habertürk Anasayfa