"İYİ Kİ DOĞDUN HAYATIMIN AŞKI"

Gülşe ile fotoğrafını yayınlayan Özil, paylaşımına şu notu düştü:

İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Seni seviyorum. Bu kadar harika bir eş ve anne olduğun için teşekkür ederim.