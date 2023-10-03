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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mesut isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MESUT ADININ ANLAMI NEDİR?

Mesut ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mesut adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mesut isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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MESUT İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mesut ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok içten, sevilen, sevimli kimse.

Samimi dost.

Yaşam dolu, canlı.

MESUT ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mesut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mesut adını koymak caizdir.

MESUT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mesut ismini kullanan 111.497 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mesut ismini kullanan 19.602 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mesut ismini kullanan 6.944 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mesut ismini kullanan 6.104 kişi bulunmaktadır.

MESUT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İsmi Mesut olanlar düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar olmalarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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