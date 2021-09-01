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Ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Akusta, cumartesi günü taburcu edildi. Şu aralar evinde dinlenen ve bir hafta sonra setlere dönecek olan Akusta'nın eşi Şafak Özbir, Instagram hesabından bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Eşi Mesut Akusta ve kızı Berfin Cano ile aile fotoğrafını yayınlayan Özbir, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş... Mesut'un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara'ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim bir dakika sonramızın asla garantisi yok!

"YAŞADIĞIM EN ZORLU YOLDU"

Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik kazası geçirip bir ay yoğun bakımda kaldığında 27... Şimdi ise 38.... Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak... Dilerim ki son olsun... O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az...

"ALLAH SEVENLERDEN RAZI OLSUN"

Bu süreçte kendisini arayıp, soran sevenlerine teşekkür eden Şafak Özbir, sözlerini, "13 gündür telefonum iki dakikadan fazla çalmadan durmadı, mesaj kutum doldu taştı. Allah sevenlerden razı olsun. Arayan soran dua eden gelen giden tüm tanıdıklarım, dostlarım, sevdiklerim, ailem. Tanımayıp ta ailesinden biri gibi dua edenlerim. Hakkınızı helal edin, iyi ki varsınız. Yalnız olmadığını bilmek kadar güzel şey var mı? Hayatta her şey bizler için, bu yollardan maalesef herkes bir şekilde geçecek, duam; herkesin en kolay şekilde atlatması... Hepinizi çok seviyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.

"BİZ HEP YANINDAYIZ"

Özbir'in paylaşımına ağabeyi Ali Özbir'in eşi Esra Erol da yorum yaptı. Erol, Şafak Özbir'in gönderisine, "Canım benim geldi geçti çok şükür. Sen iyi ol, güçlü ol biz hep yanındayız" yorumunu yaptı.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Öte yandan taburcu olduktan sonra evinde dinlenen oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sevenlerine seslenmişti.

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın." demişti.