Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı
2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir evliliklerini noktaladı
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Mesut Akusta ile Şafak Özbir'den ayrılık haberi geldi. İkili, 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
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Çift, Anadolu Adliyesi'nde boşandı. Akusta ile Özbir, çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.
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Sevgilerinin ve dostluklarının baki olduğunu belirten Mesut Akusta ile Şafak Özbir, çift olarak olmasa da çocuklarının anne - babası olarak birbirlerinin hayatlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.
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Mesut Akusta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Ahmet Kaya'nın 'Bir Veda Havası' şarkısını paylaşarak; "Yalnızlık: Ömür Boyu" mesajını paylaşmıştı.
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Mesut Akusta, 2021'de beyin kanaması geçirmiş, zorlu günlerin ardından setlere dönmüştü.