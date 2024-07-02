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        Haberler Dünya Mesud Barzani, 6 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret edecek | Dış Haberler

        Mesud Barzani, 6 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret edecek

        Irak'ta, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, yarın başkent Bağdat'ı ziyaret ederek, merkezi yönetim yetkililerinin yanı sıra siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:30
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        Barzani'den 6 yıl sonra Bağdat ziyareti
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        Irak'ta, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, 6 yıl aradan sonra başkent Bağdat'ı ziyaret edecek.

        Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Barzani, yarın başkent Bağdat'ı ziyaret ederek, merkezi yönetim yetkililerinin yanı sıra siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek.

        Mesud Barzani'nin görüşmelerde Bağdat ve Erbil arasında bütçe meselesi, petrol ihracatı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, IKBY'de 10 Ekim'de yapılması beklenen parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi askıda bulunan konuları masaya yatırması bekleniyor.

        Barzani'nin, Bağdat hükümetinde etkin Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin toplantısına da katılacağı basında çıkan haberlerde yer aldı.

        Dün IKBY'den üst düzey bir heyet Barzani'nin ziyaretinin ön hazırlıkları için Bağdat'ı ziyaret etmişti.

        KDP Başkanı Mesud Barzani, Bağdat'ı en son 6 yıl önce ziyaret etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Irak
        #mesud barzani
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