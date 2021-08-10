Messi için 10 veda!

LA Liga'nın finansal düzenlemeleri sebebiyle 21 yıllık takımı Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan dünyaca ünlü süper star Lionel Messi'nin yeni kulübünün Fransız devi Paris Saint Germain olması bekleniyor.
Arjantinli yeteneğe yıllık 25 milyon euro maaş ödeyeceği konuşulan Fransız temsilcisinin bu maliyet için bütçesinde nasıl yer açacağı da netleşti. FFP kurallarına takılmamak adına mevcut maaş yükünden kurtulması gereken Paris Saint Germain, 10 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
YOLCULAR BELLİ
Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ve Rafinha için gelecek tekliflere açık olan Fransız devi, Mauro Icardi ve Ander Herrera'nın başka kulüplere satılmasına da sıcak bakıyor.
İNGİLİZLERİ REDDETTİ!
Öte yandan Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Messi, İngiltere'den gelen iki teklifi reddetti. Tangocu'nun Chelsea ve Tottenham'dan da teklif aldı ama PSG'yi seçtiği ifade edildi.+
TARAFTARLAR BOŞA BEKLEDİ!
Dün Messi'nin Paris'e geleceği yönünde duyumların çıkması üzerine taraftarlar, stadyuma ve havalimanına akın etti. Ancak Arjantinli oyuncunun gelmemesi üzerine büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar sonrasında dağıldı.
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