Barcelona'nın sembol ismi Lionel Messi'nin sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek... Katalan ekibi, Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. İspanya basını, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ile Messi'nin menajerliğini yapan babasının parasal konularda anlaştığını duyurdu. Ancak sözleşmeyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

İddiaya göre Lionel Messi, kontrata imza atmak için bir şart ortaya koydu. Arjantinli oyuncu, yönetimden 4 transfer yapılmasını istedi. Stoper, sağ bek ve orta saha pozisyonlarına oyuncu alınması gerektiğini söyleyen Messi, PSG'den Kylian Mbappe'nin kadroya katılmasını talep etti.

Barcelona'dan yıllık 40 milyon euro kazanan oyuncunun şartlarına nasıl cevap verileceği merak konusu oldu.