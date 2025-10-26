Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mescid-i Nebevi Nerede, Hangi Ülkede? Mescid-i Nebevi Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? htnrd

        Mescid-i Nebevi Nerede, Hangi Ülkede? Mescid-i Nebevi Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Mescid-i Nebevi, İslam dünyasının en kutsal ikinci mabedi olarak kabul edilir. Manevî atmosferi, tarihi geçmişi ve mimari zarafetiyle Müslümanların gönlünde çok özel bir yer edinen bu kutsal yapı, asırlardır inanç ve huzurun sembolü olmuştur. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) inşa ettirdiği ve kabrinin bulunduğu bu mescid, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilir. Bu yazımızda Mescid-i Nebevi Nerede, Hangi Ülkede? Mescid-i Nebevi Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? Sorularına cevap bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mescid-i Nebevi Nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mescid-i Nebevi Nerede, Hangi Ülkede?

        Mescid-i Nebevi, Suudi Arabistan Krallığı’nın Medine şehrinde yer almaktadır. Arap Yarımadası’nın batısında, Hicaz bölgesinde bulunan Medine, Mekke’den sonra İslam dünyasının en kutsal ikinci şehri kabul edilir. Bu nedenle Mescid-i Nebevi, hem konumu hem de tarihi itibarıyla İslam’ın merkezlerinden biridir.

        Medine, “Medinetü’n-Nebi” (Peygamberin Şehri) anlamına gelir. Şehrin kalbinde yer alan Mescid-i Nebevi, yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Bugün Mescid-i Nebevi, modern dokunuşlarla genişletilmiş olsa da, hâlâ ilk dönem İslam’ın ruhunu taşımaktadır.

        Mescid-i Nebevi Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Mescid-i Nebevi, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde bulunmaktadır. Medine, Mekke ile birlikte Hicaz bölgesinin en kutsal iki kentinden biridir. Bu şehir, İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan Hicret’in (622) gerçekleştiği yerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin Mekke’den Medine’ye göçü, İslam toplumunun temellerinin atılmasını sağlamıştır.

        Medine, aynı zamanda Peygamber Efendimizin kabri şerifine ev sahipliği yapar. Bu nedenle Mescid-i Nebevi, Müslümanlar için sadece bir cami değil, aynı zamanda Peygamber sevgisinin ve ümmet bağlılığının simgesidir.

        Tarihi ve Dini Önemi

        Mescid-i Nebevi, Hicret’in hemen ardından Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından inşa edilmiştir. İlk hali oldukça sade olup hurma dallarından yapılmış sütunlar, toprak zemin ve gölgelik bir çatıdan ibaretti. Ancak bu mütevazı yapı, İslam tarihinin kalbinde yer alan sayısız olaya tanıklık etti.

        Burada hem ibadetler yapılmış hem de eğitim, istişare ve toplumsal meseleler görüşülmüştür. Mescid, aynı zamanda ilk İslam devletinin yönetim merkezi olarak da hizmet vermiştir. Peygamber Efendimizin vefatının ardından kabri, Mescid-i Nebevi’nin içine dahil edilmiş ve “Ravza-i Mutahhara” adı verilen kutsal bölüm oluşturulmuştur.

        Mimari Yapısı ve Günümüzdeki Durumu

        Yüzyıllar içinde Mescid-i Nebevi birçok kez genişletilmiş ve yenilenmiştir. Emeviler, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde yapılan eklemeler, caminin bugünkü ihtişamlı hâline ulaşmasını sağlamıştır. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid döneminde yapılan onarımlar ve süslemeler, yapıya hem sanatsal hem de ruhani bir değer katmıştır.

        Günümüzde Mescid-i Nebevi, modern mimariyle geleneksel İslam sanatının birleştiği görkemli bir yapıdır. Altın kubbeleri, beyaz mermer avlusu, geniş ibadet alanları ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayacak kapasitesiyle dikkat çeker.

        Ravza-i Mutahhara ve Ziyaret Önemi

        Mescid-i Nebevi’nin en kutsal kısmı, Peygamber Efendimizin kabri ile Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirlerinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara bölümüdür. Hz. Muhammed’in “Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” hadisiyle övdüğü bu mekân, Müslümanlar için büyük bir manevî değere sahiptir.

        Ziyaretçiler, Ravza’da dua ederken derin bir huşu ve sevgi hisseder. Bu nedenle Mescid-i Nebevi, Hac ve Umre ibadetlerinin manevi tamamlayıcısı olarak kabul edilir.

        Mescid-i Nebevi, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde yer alan ve İslam dünyasının en kutsal ikinci mescididir. Hz. Muhammed’in bizzat inşa ettiği ve içinde ebedi istirahatgâhının bulunduğu bu mukaddes mekân, asırlardır Müslümanların kalbinde sevgi, inanç ve huzurun sembolü olmuştur. Mescid-i Nebevi, hem geçmişin mirasını hem de ümmetin birliğini yansıtan, zamanın ötesinde bir kutsiyet taşımaya devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa