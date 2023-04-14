Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik

MESAM ve MSG ortak federasyon kurdu

Şarkıcıların telif haklarını korumakla yükümlü MESAM ve MSG, ortak bir federasyon çatısında birleşti

Giriş: 14.04.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
MESAM ve MSG ortak federasyon kurdu
HABERTURK.COM

25 bin eser sahibini temsil eden ve uzun yıllardır faaliyetlerini ayrı bir şekilde sürdüren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ile MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ortak bir federasyon çatısında birleşti. Recep ERGÜL'ün MESAM'a, Ferhat GÖÇER'in ise MSG 'ye başkan seçilmesiyle birlikte, her konuda uzlaşıp birlikte hareket eden MESAM ve MSG, kısa adı MSF olan ''Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nu kurdu.

Ortak lisanslama başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edecek iki meslek birliğinin kurduğu federasyonun başkanlığını, ilk dönem Recep Ergül, ikinci dönem Ferhat Göçer yapacak.

Dönüşümlü başkanlık yönetim sistemiyle yönetilecek olan MSF'nin, bağlantılı hak sahipleri federasyonu ile protokol yaparak tek elden lisanslama yapması amaçlanıyor.

Yazılı bir açıklama yapan MSF 1'inci dönem Başkanı Recep Ergül "Yıllardır beklenen bir yapılanmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müzik kullanıcıları, her meslek birliğinin ayrı lisanslama yapmasından dolayı büyük sıkıntı yaşıyordu. Her iki alanda kurulan federasyonların, yapacakları protokol ile artık tek elden lisanslama yapılacak ve tek muhataplık söz konusu olacaktır. Müzik meslek birlikleri, her geçen gün daha da güçlenerek ve kurumsal yapılanmalarını hayata geçirerek, büyük bir atılım içinde olacaklar. Ülkemizde yeteri kadar telif toplanamadığı için, eser sahipleri büyük mağduriyetler yaşadılar. Her geçen gün buna son verme noktasına daha da yaklaşıyoruz” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Evde ikinci sınıf varlığım!"
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
Depremzede çocuklar için
Depremzede çocuklar için
Ferhat Göçer'den yeni tekli
Ferhat Göçer'den yeni tekli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.