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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mesaj cinayetine 25 yıl hapis

        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis

        Samsun'da kız arkadaşına mesaj atan kişiyi tabancayla vurarak öldüren 28 yaşındaki Çağlar Karaaslan 25 yıl hapis cezası aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 20:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:09
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        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
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        Samsun'da, kız arkadaşı S.U.'ya (32) mesaj attığını öne sürdüğü Hüseyin Erdoğan'ı tabancayla vurup öldüren Çağlar Karaaslan (28), tutuklu yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygularak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 25 Mayıs 2023'te saat 08.00 sıralarında Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. S.U. isimli kadın, otomobilinin lastiklerini değiştirmek için Hüseyin Erdoğan'ın çalıştığı dükkana gitti.

        Fotoğraf: DHA

        ERKEK ARKADAŞI MESAJLARI GÖRDÜ

        Burada otomobilinin lastiklerini değiştirdikten sonra S.U., sosyal medyadan konum ekleyerek paylaşım yaptı. S.U.'nun paylaşımını gören Erdoğan, ona mesaj attı.

        S.U.'nun erkek arkadaşı Çağlar Karaaslan, bir süre sonra bu mesajları gördü. Karaaslan, S.U.'yu da yanına alıp dükkana gitti, Erdoğan'ı silahla ağır yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Erdoğan, kaldırıldığı özel hastanede öldü. Olayın ardından kaçan Çağlar Karaaslan ve S.U., Kirazlık Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Karaaslan ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        İDDİANAME

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Çağlar Karaaslan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 3 yıla kadar, kız arkadaşı S.U.'ya, 'Kasten öldürme suçuna yardım etme'den 20 yıla kadar, arkadaşı M.D.'ye (46) ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Çağlar Karaaslan, SEGBİS ile katılırken, Hüseyin Erdoğan'ın annesi Ayşe Erdoğan (71) ve eşi Duhanur Erdoğan (27), taraf avukatları Cihan Şahin ile Öznur Öztürk ve Merve Mısır salonda hazır bulundu.

        "O BENİ YAKTI SİZ DE ONU YAKIN"

        Mahkemede söz verilen Hüseyin Erdoğan'ın annesi Ayşe Erdoğan, "Çağlar Karaaslan bana 3 yetim bıraktı, o beni yaktı siz de onu yakın" dedi.

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        Eşi Duhanur Erdoğan ise "Adalet yerini bulsun. 2 çocuğum var, alabileceği en ağır cezayı alsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "BENİM BABAM DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ"

        Sanık Çağlar Karaaslan ise savunmasında, "Hüseyin'i öldürmek için gitmedim, çok pişmanım" dedi. Tutuksuz yargılanan S.U. ise "Benim babam da cinayete kurban gitmişti. 18 sene de bulunamadı. Bu durumu en iyi ben anlarım. Asla öldürmek için gitmedik. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çağlar Karaaslan'a 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayıp sanığa 25 yıl ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. S.U. ve M.D. ise beraat etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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