İHA

Adana merkezli 4 ilde torbacılara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 40 kişinin yakalanması için 4 ilde 45 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon drone ile görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik teknik ve fiziki çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi belirledi.

Polis takip yaptığı sırada torbacılık yapan zanlıların sürekli tokalaşmasından şüphelendi. Polis bu nedenle yaptığı detaylı çalışmada torbacıların uyuşturucuları küçük paketler haline getirerek herhangi bir polis takibi sırasında fark etmemesi için tokalaşarak uyuşturucuyu teslim ettiğini belirledi. Ayrıca uyuşturucuyu alanın da parayı yine tokalaşarak verdiği öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından dün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 40 zanlıyı yakalamak için 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı. Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damları ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Bu anlar drone ile görüntülendi. Adreslerde, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, firari 24 şüpheliyi arıyor.