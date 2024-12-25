Meryem Uzerli, kızlarıyla yeni yıl paylaşımı yaptı
Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte çekildiği yılbaşı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 25.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:59
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Yeni yıl heyecanı, hem ülkemizde hem de dünyada kendini göstermeye başladı.
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Bu coşkuyu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isimlerden biri de Meryem Uzerli oldu.
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Ünlü oyuncu, yeni yıl için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak kızlar; Lara ve Lily Koi ile çekildiği neşeli yılbaşı karelerini 7.8 milyon takipçisiyle paylaştı.
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