Meryem Uzerli, Cannes'da
Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Uzerli, başrolünde yer aldığı 'RU' dizisi için Cannes'a gitti
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Meryem Uzerli, bu yıl 21 - 24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cannes MIPCOM fuarına katıldı.
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Meryem Uzerli, Cannes'da dünyanın dört bir yanından gelen TV içerik yöneticileri ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlenen özel bir sunumda buluştu.
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'RU'nun yurt dışı satışlarını desteklemek için gerçekleştirilen söyleşide sahnede diziye ve karakteri 'Reyan'a ait soruları cevaplayan Uzerli, ardından yabancı basınla röportaj gerçekleştirdi.
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Söyleşi için saçlarını açık bırakan Meryem Uzerli, uzun mavi renkli bir elbise giymeyi tercih etti.
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'RU'NUN KONUSU NEDİR?
Ru, 38 yaşında bir kadın olan Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in Ege'de bir sahil kasabasında her şeye rağmen yaşanan sıra dışı aşk hikayesini konu ediyor.