'Hepsiyle bağ kurdum'

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Sinema Söyleşileri son gününü yaşadı. Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşilerinin dünkü son konuğu oyuncu Meryem Uzerli oldu.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun yönetimini üstlendiği söyleşi, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Söyleşide Uzerli, gençlerin enerjisine hayran kaldığını, öğrencilerle bir arada olmaktan ve onların gösterdiği bu sevgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"ÜLKEMİZDE ÇOK BAŞARILI SANATÇILAR, YÖNETMENLER, PROJELER VAR"

Meryem Uzerli, Türk sinemasının sanatsal dünyasının, gurur verici olduğunu belirterek, "Hangi ülkelere gidersem gideyim Türk sineması ve Türk dizilerinden bahsediyorlar. Ülkemizde çok başarılı sanatçılar, inanılmaz yetenekli oyuncular, yönetmenler, projeler var. Bu başarıları duyuyor olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

"FERZAN ÖZPETEK OLAĞANÜSTÜ BİR YÖNETMEN"

Yönetmen Ferzan Özpetek'e büyük hayranlık beslediğini dile getiren Uzerli, "Ferzan Bey'in 'Karşı Pencere' filmini yanılmıyorsam 15 kere izlemişimdir, çok severim. Bence kendisi olağanüstü bir yönetmen" dedi.

"OYNADIĞIM TÜM KARAKTERLERLE BAĞ KURDUM"

Meryem Uzerli, Öykü Karayel'in oyunculuğunu da çok beğendiğini ve kendisini çok yetenekli bulduğunu söyleyerek eğer bir gün kendi hayatının filmi çekilirse adının 'Her Zaman Umut' olmasını, kendisini de Öykü Karayel'in oynamasını istediğini belirtti.

Dünyada birçok ülkeyi gezen Uzerli, oynadığı karakterlere göre seyirciler tarafından tanınmasına ilişkin de şunları anlattı: Ülkeye göre değişiyor. Bazen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden 'Suzi' diyorlar. Bazen 'Hürrem' diyorlar, bazen de 'Meryem'. Bazı ülkelerde 'Annemin Yarası' filminden 'Mariya' diyorlar. Benim içinse her proje ve her karakter bende iz bırakmıştır. Hayatımızda buluştuğumuz, tanıştığımız ve bağ kurduğumuz insanların bizde bıraktıkları izler gibi ben de oynadığım tüm karakterlerle bu bağı kurdum ve her biri bende iz bıraktı.

Yeni bir projeye hazırlandığını ve yakın zamanda da çekimlerinin başlayacağına işaret eden ünlü oyuncu, değerlendirmeyi düşündüğü sinema projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.