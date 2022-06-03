"İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek!"

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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Merve Tektaş, duygusal bir paylaşımda bulundu.

"İÇİMDE YANAN ATEŞ HİÇ SÖNMEYECEK!"

Tektaş, eşiyle evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını yayınlayan Merve Tektaş, şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum; beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuğum... Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş... Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Ama biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki, iyi ki sen... İyi ki seni çok seviyorum...

"O SENİ HEP ÇOK SEVDİ"

Alişan ise yengesinin gönderisine, "O seni hep çok sevdi… Ve siz elbet buluşacaksınız bir gün..." yorumunu yaptı.

ARALARI AÇILDI

Öte yandan 41 yaşındaki kardeşinin hayatını kaybetmesiyle sarsılan ünlü şarkıcı Alişan, "Artık 4 çocuğum var." diyerek, yeğenleri Eyşan, Ceylan ve yengesi Merve Tektaş'a kol kanat germişti.

Ancak Buse Varol'un, eşine "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme." uyarısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

İddialara göre; Buse Varol'un sözlerinden rahatsız olduğu konuşulan Merve Tektaş'ın eltisiyle arası açılmıştı. Gerilimin artmasıyla iki elti, Selçuk Tektaş'ın doğum gününde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.

BİR YILLIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Merve Tektaş, bir yıllık sessizliğini merhum eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımla bozmuştu. Eşi ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Tektaş, gönderisinde şu ifadeleri not düşmüştü:

Seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim.

O çok sevdiğin kır çiçeklerine, vazgeçerek sonbahardan,

Seni taze ilkbaharlara emanet ettim.

Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara,

Karanlıktan, aydınlığa emanet ettim.

Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim.

Tüm yazgıları silip ellerimle, seni başka bir kadere emanet ettim.

Seni kendimden sakınıp, bir başka kalbe emanet ettim.

Seni bir felaketten esirgeyip, bir umuda emanet ettim.

"O BENİM CANIMIN YARISIYDI"

Yengesinin paylaşımına yorum yapan Alişan, "O benim canımın yarısıydı... Gittiğinden beri her şey yarım... Çok özledim çok... 12 Mayıs'lar artık hep hüzün, hep karanlık..." sözleriyle karşılık vermişti.