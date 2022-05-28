"Göğsümüzü kabarttın Ceylan'ım!"

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Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 41 yaşında vefat eden kardeşinin ardından zor günler geçiren şarkıcı, "Artık 4 çocuğum var." diyerek yeğenleri Eyşan, Ceylan ve yengesi Merve Tektaş'a kol kanat germişti.

Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların tatile girmesine sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren 45 yaşındaki şarkıcı, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

Duygusal anlar yaşayan Alişan, yeğenleri Eyşan ile Ceylan ve yengesi Merve Tektaş ile objektif karşısında poz verdi.

"GURURLUYUM, HÜZÜNLÜYÜM..."

Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Alişan, gönderisinde "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan'ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki hepimizin göğsünü kabarttı! İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan'ım..." ifadelerini kullandı.

ARALARI AÇILDI

Öte yandan kardeşini kaybettikten sonra yeğenlerine destek olan ünlü şarkıcının eşi Buse Varol'un Alişan'a "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme." uyarısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

İddialara göre, Buse Varol'un sözlerinden rahatsız olduğu konuşulan Merve Tektaş'ın eltisiyle arası açıldı.

Gerilimin artmasıyla iki elti, 12 Mayıs Selçuk Tektaş'ın doğum gününde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babaanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.

'BOŞANMA' İDDİALARININ ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını yalanlayan ikili, 13 Şubat'ta da oğulları Burak'ın 3. yaş gününü okulda kutlamıştı. Alişan, eşi ve çocuklarıyla çekilen bu karesini "İyi ki doğdun oğlum." ifadeleriyle paylaşmıştı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.

Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı.

"14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ" SESSİZLİĞİ!

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Alişan ile Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de sessiz geçirmişti. İkilinin, herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

"BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR"

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirten Buse Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz." demişti.

Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki... Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok." yanıtını vermişti. Ünlü isim, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de belirtmişti.

"BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ"

Alişan da 'ayrılık' söylentilerinin ardından konuyla ilgili, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." açıklamasını yapmıştı.

EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

Yaşananların ardından imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Varol, son halini de sosyal medya hesabından sergilemişti. Buse Varol'un bu paylaşımına Alişan, kayıtsız kalmamıştı.

Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

TEKTAŞINI YENİDEN TAKMIŞTI

Çiftin, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamasının ardından Varol'dan ilk hamle gelmişti. Kızı Eliz ile birlikte ayna karşısında poz veren Buse Varol'un daha önce çıkardığı alyansını ve tektaşını yeniden taktığı görülmüştü.

"BİZİ BİZE BIRAKIN, HALLEDERİZ' DEMİŞTİK"

Çift, aralarındaki buzları eritmelerinin ardından bir AVM'de görülmüştü. Eşiyle kötü günleri geride bırakan Alişan, "Bizi bize bırakın, biz hallederiz.' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik." ifadeleriyle sorunları aştıklarını dile getirmişti.