Merve Taşkın: Kelepçem takıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

REKLAM advertisement1 14 Şubat'ı nezarethanede geçiren Merve Taşkın, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı. Ev hapsindeki Merve Taşkın, dün kendisine takılan kelepçelerle ilgili sorun yaşandığını söylemişti.

.png REKLAM Taşkın; "Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar. Şimdilik anlayamadıkları ve çözemedikleri bir problem var. Yarın, bana özel kelepçe yollanacak Ankara'dan ve tekrar denenecek. Eğer bana özel yeni bir tane yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullanarak verilen ev hapsi cezasını alaya almıştı.

Merve Taşkın, kelepçesinin takıldığını açıkladı: Kelepçem az önce takıldı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Beni CİMER'e şikâyet edenleri azimlerinden dolayı tebrik ederim, bana ev hapsi aldırmayı başardınız. Bu azmin ve emeğin çok az bir kısmını kendi hayatınız için harcamış olsaydınız eminim ki şu an bambaşka hayatlarınız olurdu. Bana harcadığınız, vaktiniz, emeğiniz, enerjiniz için teşekkur ederim. Not: Başka renk kelepçe getirmemişler, yine siyah getirdiler.