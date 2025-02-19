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        Haberler Magazin Merve Taşkın: Kelepçem takıldı - Magazin haberleri

        Merve Taşkın: Kelepçem takıldı

        Müstehcenlik suçu nedeniyle ev hapsi cezası alan Merve Taşkın, kelepçesinin takıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:12
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        "Kelepçem takıldı"
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        Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

        14 Şubat'ı nezarethanede geçiren Merve Taşkın, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı.

        Ev hapsindeki Merve Taşkın, dün kendisine takılan kelepçelerle ilgili sorun yaşandığını söylemişti.

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        Taşkın; "Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar. Şimdilik anlayamadıkları ve çözemedikleri bir problem var. Yarın, bana özel kelepçe yollanacak Ankara'dan ve tekrar denenecek. Eğer bana özel yeni bir tane yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullanarak verilen ev hapsi cezasını alaya almıştı.

        Merve Taşkın, kelepçesinin takıldığını açıkladı: Kelepçem az önce takıldı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Beni CİMER'e şikâyet edenleri azimlerinden dolayı tebrik ederim, bana ev hapsi aldırmayı başardınız. Bu azmin ve emeğin çok az bir kısmını kendi hayatınız için harcamış olsaydınız eminim ki şu an bambaşka hayatlarınız olurdu. Bana harcadığınız, vaktiniz, emeğiniz, enerjiniz için teşekkur ederim. Not: Başka renk kelepçe getirmemişler, yine siyah getirdiler.

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        #Merve Taşkın

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