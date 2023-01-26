Merve Taşkın'a beraat

KARAR SONRASI AVUKATINA SARILDI

Duruşma çıkışında avukat Feyza Altun, basın mensuplarının soruları üzerine, beraat ettiklerini belirterek "Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu" dedi. Merve Taşkın, "Ben de çok mutluyum" deyince avukatı ile birbirlerine sarıldılar. Avukat Altun, "Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece 'Bikini, dekolte gördüm' diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur" dedi.