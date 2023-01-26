Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Merve Taşkın'a beraat - Magazin haberleri

Merve Taşkın'a beraat

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi

Giriş: 26.01.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Merve Taşkın'ın bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. 

    İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katıldı. Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etti. Avukatı Feyza Altun, emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek "Kime ait olduğu belirlenememiştir. Celse arasında ihbar eden tarafından dosyaya müvekkilimin özel bilgileri sunulmuştur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz" dedi.

  • SAVCI BERAAT İSTEDİ

    Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram adlı sosyal medya sitesinde ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti. Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

  • SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI

    Sanık ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirttiler. Mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar verdi.

  • KARAR SONRASI AVUKATINA SARILDI

    Duruşma çıkışında avukat Feyza Altun, basın mensuplarının soruları üzerine, beraat ettiklerini belirterek "Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu" dedi. Merve Taşkın, "Ben de çok mutluyum" deyince avukatı ile birbirlerine sarıldılar. Avukat Altun, "Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece 'Bikini, dekolte gördüm' diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur" dedi.

  • İDDİANAME

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Merve K. isimli kişinin, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak, müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan Merve Taşkın'ın fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, müstehcen içerikli olduğunu düşünmediğini söylediği de iddianamede yer aldı. Merve Taşkın hakkında, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Bir önceki celseye katılan Merve Taşkın savunmasında, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" demişti.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.