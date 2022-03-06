"Söylediğim şarkılar aşk acısı çekenlere gelsin!"

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam "Tamamen Arabesk" konseptiyle Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Konser için siyah bir elbise giymeyi tercih eden Özbey, ara ara dinleyicileriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

33 yaşındaki şarkıcı, hayranlarına "Eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum. Bu söyleyeceğim şarkılar aşk acısı çekenlere gelsin." sözleriyle seslendi.