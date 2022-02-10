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Merve Özbey'e evlilik yıl dönümü sürprizi!

Şarkıcı Merve Özbey ile mutlu birliktelikleri süren iş insanı Kenan Koçak, evliliklerinin üçüncü yıl dönümlerine özel eşine sürpriz yaptı

10.02.2022 - 12:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Bir Arabesk Müzikali Afara' performansıyla misafirleriyle buluştu. Şarkıcı Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak da geceye katılan isimler arasında yer aldı.

  • "EŞİM SÜRPRİZ YAPTI"

    Evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Keyifler yerinde, konserler yoğun. Onun dışında evde kızımızla vakit geçiriyoruz." dedi.

  • Evliliklerinde üçüncü yıla giren Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti için gecenin ilerleyen saatlerinde pasta kesildi. Sürpriz karşısında duygulanan Merve Özbey, pastayı eşiyle beraber üfledi.

  • GEÇEN SENE ANNE OLMUŞTU

    Öte yandan Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, geçen sene şubat ayında kızları Elif Özüm'ü kucaklarına alarak ilk kez annelik-baba olma sevincini yaşamıştı.

  • "AİLE HER ŞEYDİR"

    Özbey, geçtiğimiz aylarda kızı ve eşiyle birlikte objektif karşısında poz vermişti. Özbey, fotoğrafını, "Aile her şeydir." notuyla yayınlamıştı.

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