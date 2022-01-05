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Önceki gün Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyuran şarkıcı Merve Özbey, yayınladığı bir video ile son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Hastalığı ağır geçirdiğini söyleyen Özbey, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün düne göre bir tık daha iyi olduğum için merak eden, arayan soran çok olmuş, çok teşekkür ederim. Açıkçası benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazlaydı. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. Tabi işin en can sıkıcı tarafı; Elif'le hiçbir şekilde temas halinde olmamam. Çünkü emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor.

"ÇOK DİKKATLİ OLUN!"

Ayrıca takipçilerini uyaran 33 yaşındaki şarkıcı, daha sonra hayranlarına şu sözlerle seslendi:

Çok dikkatli olun, çok fazla vaka var. Ben çift aşı olmama rağmen kimisi çok hafif belirtilerle atlatıyor ama benimki biraz ağır... O yüzden telefonlara da cevap veremiyorum. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim, inşallah daha güzel günlerde buluşacağız.

"SİZLERLE BİR SÜRE UZAK KALACAĞIZ"

Ünlü isim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ise şu sözlerle duyurmuştu:

Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif... Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum.